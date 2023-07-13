Rekabet Kurumu’ndan 440 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu, bu yılın ilk yarısında 195 karara imza attı. Bunlardan 96'sını teşebbüslerin birleşme-devralma kararları oluştururken, Kurum, rekabet ihlallerine ilişkin de 56 karar aldı. Bu 56 kararın sektörlere göre dağılımında ise ilk sırada 14 ihlalle kimya ve madencilik sektörü yer aldı. Bu sektörü, 13 ihlal kararıyla gıda endüstrisi ve 5 kararla makine endüstrisi izledi. Kurumun ilk 6 ayda ele aldığı rekabet ihlali kararlarında 8 dosya ise teşebbüslerin rekabet ihlalini önlemeye dönük taahhütte bulunması üzerine sonlandırıldı. Kurum, ocak-haziran döneminde 439 milyon 716 bin 106 liralık idari para cezası kesti. Bu süreçte esastan verilen para cezalarının tutarı ise 226 milyon 20 bin 926 lira oldu. Kalan tutarı ise usulden verilen para cezaları oluşturdu.