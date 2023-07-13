  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Rekabet Kurumu’ndan 440 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu’ndan 440 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu’ndan 440 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu, bu yılın ilk yarısında 195 karara imza attı. Bunlardan 96'sını teşebbüslerin birleşme-devralma kararları oluştururken, Kurum, rekabet ihlallerine ilişkin de 56 karar aldı. Bu 56 kararın sektörlere göre dağılımında ise ilk sırada 14 ihlalle kimya ve madencilik sektörü yer aldı. Bu sektörü, 13 ihlal kararıyla gıda endüstrisi ve 5 kararla makine endüstrisi izledi. Kurumun ilk 6 ayda ele aldığı rekabet ihlali kararlarında 8 dosya ise teşebbüslerin rekabet ihlalini önlemeye dönük taahhütte bulunması üzerine sonlandırıldı. Kurum, ocak-haziran döneminde 439 milyon 716 bin 106 liralık idari para cezası kesti. Bu süreçte esastan verilen para cezalarının tutarı ise 226 milyon 20 bin 926 lira oldu. Kalan tutarı ise usulden verilen para cezaları oluşturdu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA