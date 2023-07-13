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Haberler Ekonomi Suudi Bakan: Türkiye’den istifade etmek istiyoruz

Suudi Bakan: Türkiye’den istifade etmek istiyoruz

Suudi Bakan: Türkiye’den istifade etmek istiyoruz
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) genel merkezinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail, iki ülke liderlerinin iradesi ve yetkililerin çalışması sayesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik ve ticari hacmin artarak devam ettiğini söyledi. Al- Hogail, "Önümüzdeki dönemde çok daha fazla konut ve altyapı projesi hayata geçireceğiz. Bu konuda Türkiye'den istifade etmek istiyoruz. Özellikle konut geliştirme konusunda, mühendislik alanında Türk iş adamlarından faydalanmak istiyoruz" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail huzurunda iki ülke şirketleri arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
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