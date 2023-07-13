Yeni vergiler söz konusu değil

Ek bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremlerin ardından başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" kapsamında 112.2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı. Yılmaz, "85 milyar lira civarında nakit yatırıldı, başka kampanyalardan gelen yaklaşık 27 milyar lira var. Bunun 38.2 milyar lirası harcandı, kampanya hesabında 74 milyar lira bulunuyor. Bu da vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılıyor" diye konuştu.

"RESESYONA DÜŞMEMELİYİZ"

Enflasyonun kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu mücadelede bir taraftan da resesyona düşmememiz, diğer yandan sosyal dengeleri gözetmemiz gerekiyor. Bu dengeler içinde enflasyonu belli bir süreç içinde makul düzeylere indireceğiz. Bu çerçevede para politikamızda da yeni bir yaklaşım başlamış durumda. Bunun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla para politikasında da sıkı bir yaklaşıma doğru bir değişim söz konusu" dedi. TÜİK'e yönelik eleştirilere de yanıt veren Yılmaz, bütün kurumların teknik olarak belli hata marjıyla çalıştığını, Kurum'un sistematik bir hata yaptığını düşünmediğini söyledi. Önümüzdeki dönemde ek vergi olmadığını söyleyen Cevdet Yılmaz, "Bu bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmedik. Yeni vergi söz konusu değil" dedi.

"KAMU MANTIĞIYLA BAKILMALI"

KKM'de Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devrinin temel amacının uygulamayı, bütüncül ve tek elden yürütmek, merkezi yönetim bütçesini daha öngörülebilir hale getirmek olduğunu belirten Yılmaz, "Kamu açısından bakarsanız çok fark eden bir şey yok. Toplam kamu mantığıyla bakarsanız, merkezi yönetim bütçesinden başka bir alana geçmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"KKM'DE FAYDAYI DA GÖRELİM"

KKM'nin maliyetini değerlendiren Yılmaz, "Sadece maliyeti değil faydayı da görmemiz, fayda maliyet analizi yapmamız lazım. Faiz oranları düşerken ortalama vade arttı, mevduatın ortalama vadesi bankacılık sisteminde KKM'nin de etkisiyle artmış oldu çünkü en az 3 ay yatırma şartı var. Kurlar istikrar kazandığı için kamu dış borç servisinde önemli tasarruflar sağlandı. Yine enflasyon hızı belirli ölçüde kontrol edilebildiği için kamu iç borç servisi de bundan olumlu yönde etkilendi. Bütçe açıklarının milli gelire oranı düştü, kamu borç stokunun milli gelire oranı neredeyse 10 puan düştü. Belli bir faydayı sağladı ama bu ilelebet devam edecek bir şey değil, yalnız şu anda bunu sürdürmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.