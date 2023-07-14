263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atama törenini düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "263 atama ile kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı, toplam 48 bin 819'a ulaşmış olacak" dedi. Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılan Göktaş, gelir desteğinden istihdam hakkında, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Eğitim destekleriyle de şehit ve gazi çocuklarının hayata hazırlanırken yanlarında olduklarına değinen Göktaş, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik en önemli başlıklarımızdan birisi de istihdam. Bu yıl 48 bin 556 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık" diye konuştu.