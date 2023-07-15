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Haberler Ekonomi Doğalgaz çukuruna düştü, hayatı karardı

Doğalgaz çukuruna düştü, hayatı karardı

Manisa’nın Kula ilçesinde doğalgaz için kazılan ve iki hafta kapatılmayan bir buçuk metrelik çukura elektrikli bisiklet ile düşen Sema D. ağır yaralandı.

BATUHAN ULU
Doğalgaz çukuruna düştü, hayatı karardı

Manisa'nın Kula ilçesinde doğalgaz için kazılan ve yaklaşık 14 gün boyunca kapatılmayan bir buçuk metrelik çukur, bir genç kızın hayatını kararttı. Elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken çukura düşen ve yüz kısmının yere çarpmasıyla ağır yaralanan Sema D'nin tedavisi devam ederken, kazanın hemen ertesi günü sabahın erken saatlerinde çukurun kapatılması mahalleli vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu. Dudak, burun, diş ve elmacık kemiklerinde oluşan kırıklar sebebiyle ilk tedavisin yapıldığı Kula Devlet Hastanesi'nden Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahisi bölümüne sevk edildi. Burun kısmındaki kırıklar sebebiyle nefes almakta zorlanan, diş ve dudak kısımlarındaki yaralar sebebiyle de beslenme konusunda zorluk çeken genç kızın ailesi şikayetçi olacaklarını belirtti.

HEMEN KAPATTILAR

Öte yandan, genç kızın talihsiz bir kaza geçirerek ağır yaralanmasına neden olan çukurun, bölgedeki doğalgaz hattı döşeme çalışmaları için kazıldığı, doğalgaz borularının döşenmesine rağmen yaklaşık 14 gündür açık bırakıldığı öğrenildi. Mahallelinin tepki gösterdiği çukur, gece saatlerinde meydana gelen kazanın hemen ertesi günü sabah saatlerinde kapatıldı.

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