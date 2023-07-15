İlk boğa sperması ihracatı Azerbaycan’a yapıldı

Et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvanlar yetiştirmeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yılda toplam 1 milyon 200 bin doz yüksek kaliteli dondurulmuş boğa sperması üretilirken, ilk ihracat Azerbaycan'a gerçekleştirildi. Yılda 1 milyon doz sperma üretilen merkezde, bugüne kadar üretilen 6,5 milyon dozun üzerinde dondurulmuş boğa spermasının, yaklaşık 4,7 milyon dozu özel sektöre satıldı. Merkezden ilk ihracat ise haziranda Azerbaycan'a gerçekleştirildi. Azerbaycan ile yapılan sözleşme çerçevesinde 7 bin 200 doz dondurulmuş boğa sperması ihracatı yapıldı. Anlaşmaya göre bu sayı yıllık 30 bin dozu bulacak.