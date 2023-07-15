Milyonlarca memurun zamlı maaşı bugün hesaplarda

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını 25 zamlı alacak. İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibariyle yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı. Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.

15 TEMMUZ'DAN GEÇERLİ

Kamu çalışanlarının tamamına 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılacak. Memur maaşlarına Ocak-Haziran döneminde aldıkları maaşa yüzde 17.55 zam yapılacak ve bu tutara 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. En düşük memur maaşı (çocuk, eş yardımıyla birlikte) 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkacak. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam unvan esas alınarak ödenecek, kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dâhil edilmeyecek.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

Memurların ardından SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri zamlı aylıklarını alacak. Bu kapsamdaki emekliler için daha önce yüzde 19.77 olan zam oranı da yüzde 25 uygulanacak. SSK'lılar emekli aylığını her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular da 25-28'inde alıyor. Memur emeklileri Temmuz aylığını 1-5 Temmuz arasında aldı. Burada oluşan fark da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesaba yatacak. Yeni zamla birlikte SSK kök aylığı 6 bin 93 lira olan en düşük SSK(2008 öncesi) emeklisinin aylığı 7 bin 616 lira olacak. SGK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

KÖK AYLIKLARA ZAM

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında olanlar yıl sonuna kadar 7500 lira alacak. Köy aylığı 6 bin 500 lira olanlar Temmuz ayı itibariyle 8 bin 125 lira, kök aylığı 7 bin lira olan 8 bin 750 lira, 7 bin 500 lira olanlar 9 bin 375 lira aylık alacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR

Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira, yüzde 25 hissesi olan da 1875 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme alacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN YENİ MAAŞI

MÜSTEŞAR 35 bin 771 TL

GENEL MÜDÜR (1/1) 31 bin 783 TL

PROFESÖR (1/4) 28.350 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS 1/4) 14 bin 810 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 20 bin 871 TL

PRATİSYEN HEKİM (1/4) 25 bin 906 TL

ÖĞRETMEN (1/4) 14 bin 810 TL

BAŞKOMİSER(1/4) 14 bin 189 TL

POLİS MEMURU (1/4) 14 bin 935 TL

HEMŞİRE (1/4) 14 bin 810 TL

AVUKAT 14 bin 810 TL

MEMURLARIN YENİ MAAŞI

GENEL MÜDÜR 1/4 49.780.21 TL

PROFESÖR 1/4 48.111.00 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ4/1 27.151.84 TL

KAYMAKAM 4/1 33.980.32 TL

PRATİSYEN HEKİM 8/1 30.504.36 TL

ÖĞRETMEN 1/4 26.641.67 TL

BAŞKOMİSER 8/1 29.133.73 TL

POLİS MEMURU 8/1 29.512.24 TL

HEMŞİRE 5/1 26.427.63 TL

AVUKAT 9/1 27.767.80 TL

HİZMETLİ 15/1 20.471 TL