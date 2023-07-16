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Haberler Ekonomi Aşırı sıcaklar elektrik tüketimine yansıdı

Aşırı sıcaklar elektrik tüketimine yansıdı

Aşırı sıcaklar elektrik tüketimine yansıdı
Türkiye'de elektrik tüketiminde önceki gün 1 milyon 77 bin 63 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, Türkiye'de önceki gün 1 milyon 77 bin 63 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 13 Temmuz'daki 1 milyon 58 bin 962 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.
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