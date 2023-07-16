Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamladı.

BİST ARTTI

Endeks, hafta içinde en düşük 6.228,19 puanı, en yüksek 6.446,01 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,74 kazançla 5.634,54 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 10,62 artışla 6.834,35 puana, Mali Endeks yüzde 7,48 primle 6.172,52 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 2,49 değer kazancıyla 10.203,78 puana yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 artışla 1.645 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 kazançla 11 ban 22 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 26,1530 lira, avronun satış fiyatı yüzde 3,30 artışa 29,3870 lira oldu. 33,4700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, yüzde 2,86 artarak 34,4280 liraya çıktı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,04 kazançla