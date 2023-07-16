Devlet desteğiyle tropik meyve üretiyor

Devletin teşvik ve hibe destekleriyle 45 çeşit tropik meyve yetiştiren üretici Şevki Öncel, tesisine kurdurduğu güneş enerji santraliyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazlasını satarak gelire dönüştürüyor. Manavgat ilçesinde 2017'de devletin tarımsal hibe ve destekleriyle 250 dekarlık alanda örtü altı muz yetiştirmeye başlayan üretici Öncel, bu alanda başarı sağlayınca ürün yelpazesini çeşitlendirmeye karar verdi. Yurt dışından getirdiği mango, pasiflora ve guava gibi 45 tropik meyveyi yetiştirip üretim alanını genişleten Öncel, tarımın ülke için stratejik bir mesele olduğunu vurguladı.