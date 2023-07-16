Ekonomimiz dayanıklılığını korumayı başardı

TBMM Genel Kurulu, 2023 yılı ek bütçesini kabul etti. 1,1 trilyon liralık ek bütçenin yarıya yakın bölümü depremin yaralarını sarmak, vatandaşların bir an önce yeni evlerine taşınması sağlamak için kullanılacak. TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı ek bütçesinin sunuşunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm şoklara karşı dayanıklılığını korumayı başardığının altını çizen Yılmaz, "Salgın sonrası süreçte hızlı bir büyüme ve toparlanma eğilimi yakalayan ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen başta büyüme ve istihdam olmak üzere temel pek çok somut göstergede diğer ekonomilere kıyasla pozitif yönde ayrıştı" dedi.

AFET KONUTLARI YAPIMI

Yılmaz, ek bütçe ile ortaya konan toplam ödenek ihtiyacının 1 trilyon 119 milyar lira olduğunu belirtip, "Afet konutlarının yapımı ve altyapı hasarlarının giderilmesi için 482,8 milyar lira olmak üzere depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararların giderilmesi gibi amaçlarla toplam 527,3 milyar lira ödenek öngörüldü. 2023 yılında, diğer ödenek imkanları da dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılacak" diye konuştu.

KKK KATKIDA BULUNDU

Yılmaz, kur korumalı mevduat uygulamasını kar-zarar hesabına göre değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Uygulama kur istikrarına katkıda bulunmuş, daha uzun vadeli bir mevduat yapısı oluşumuna yine katkısı olmuştur. Kamunun borçlanma maliyetlerinde bir düşüş meydana getirmiştir. Kur korumalı mevduata ödediğimiz paraya rağmen geçen yıl 3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının millî gelire oranı yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

CARİ AÇIK ALTIN İTHALATI KAYNAKLI

Cari açıkta son dönemde bir artış bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir perspektifimiz var, yılsonu itibarıyla bugünkü kadar cari açık beklemiyoruz. Mevcut açığın neredeyse yarısı aslında altın ithalatı" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN/ ANKARA