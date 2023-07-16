İzmir’e kruvaziyer dopingi

Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2023 Ocak-Haziran aylarını kapsayan yılın ilk yarısı gemi ve yolcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, İzmir'e dokuz kruvaziyer gemisi gelirken 7 bin 750 yolcuya ise ev sahipliği yapıldı. 2023 Ocak-Haziran aylarını kapsayan yılın ilk yarısı gemi ve yolcu istatistikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Yılın ikinci yarısında çok daha fazla gemi ve yolcuyu ağırlayacağız. İzmir Valimiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Ticaret Odamız, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız, TÜRSAB ve diğer kuruluşların örnek işbirliğinin meyvelerini topluyoruz" dedi.

DOLULUK GİTTİKÇE ARTIYOR

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Haziran ayı kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı istatistiklerini değerlendiren Öztürk, "Yılın ilk yarısında limanlarımıza 420 gemi ve 482 bin yolcu yanaştı. Geçen yıl aynı dönemde limanlarımıza 317 gemi ve 255 bin yolcunun yanaştığını düşünürsek, rakamlardaki artışı daha iyi görebiliriz. Özellikle pandemi sonrası gemi boyutlarının ve yolcu sayılarının artması yolcu rakamlarına da yansımış durumda. Gemilerde doluluk oranı hızla artıyor. Dolayısıyla yolcu sayısında iki kata yakın artış sağlandı" dedi.

1,5 MİLYON YOLCU SAYISI YAKALANACAK

YIlın ikinci yarısında daha fazla geminin ülkemize geleceğini söyleyen Başkan Öztürk, "Egeport Kuşadası Limanı 191 gemi ile birinci sırada yer alıyor. Çeşme 34 gemi ile ciddi bir performans gösterdi. İzmir, dokuz gemi ve 8 bine yakın yolcuya ev sahipliği yaptı. İzmir Valimiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Ticaret Odamız, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız, TÜRSAB ve diğer kuruluşların örnek işbirliğinin meyvelerini topluyoruz. 2023 yılında rezervasyon yaptıran binden fazla gemi ve 1,5 milyon yolcu sayısının çok rahat yakalanacağına inanıyoruz. 2024 yılının başta İzmir Limanı olmak üzere çok daha parlak olacağını düşünüyoruz" dedi.