Bodrum’a üç gemi ile günübirlik 941 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bir günde üç yolcu gemisi ile 941 turist ziyarette bulundu. Marshall Adaları bayraklı 180 metre boyundaki Nautica, dün sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide çoğunluğu ABD uyruklu olmak üzere toplam 662 yolcu ve 402 personel bulunuyor. Nautica,

dün akşam 22.00 civarında Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket etti. Portekiz bayraklı 115 metre boyundaki World Navigator ise Bodrum'a ilk kez geldi. Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a gelen kruvaziyerde çoğu ABD uyruklu olmak üzere toplam 136 yolcu ve 119 personel bulunuyor. Bu gemi de, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket etti. İlçeye gelen 3'üncü gemi ise Fransa bayraklı 142 metre boyundaki Le Lyrial oldu. Bugün öğle saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemide 143 yolcu ve 144 personel bulunuyor. Gemi, gece geç saatlerde Yunanistan'ın Simi Limanı'na hareket etti.