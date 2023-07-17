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Depremzede aileden Hatay lezzetleri

RAMAZAN AYDEMİR
Depremzede aileden Hatay lezzetleri

"ASRIN felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kütahya'ya yerleşen depremzede aile, evde hazırladıkları Hatay yöresine ait yemeklerin satışını yaparak geçimini sağlıyor.

EVDE HAZIRLIYOR

Filliye Tertemiz (53), "Hayata bir yerden yeniden başlamamız gerekiyordu. Yapabileceğim tek iş yemek yapmaktı" dedi. Üretken Eller Kadın Derneği'nin küçük bir dükkan açma imkanı sağladığı Tertemiz, "Kayınvalidemle Hatay'a özgü içli köfte, yaprak sarma, humus, biberli ekmek yapıyoruz. Bunları Kütahya'nın tarihi Kapanaltı Çarşısı'nda bize tahsis edilen dükkanda satıyoruz" dedi.

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