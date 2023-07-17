Egeli ihracatçılar Çin pazarında iddialı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak bu sene 4. kez Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. CIIE Fuar Bürosu tarafından İstanbul Shangri-La Otel'de Çin Uluslararası İthalat Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ÇİN TAKIMI KURDULAR

Toplantıda fuarın Türkiye milli katılımını organize eden Ege İhracatçı Birlikleri ile CIIE Fuarı ana organizatörü arasında mutabakat zaptı da imzalandı. Tanıtım toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ticaret Bakanlığımız geçen yıl ihracatımızı artırmak için Çin'i hedef ülke ilan etti. Çin'e 2022'de 3,2 milyar dolar ihracat yaparken, Çin'den ithalatımız 41,3 milyar dolar. Yaklaşık 38 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ve China International Import Expo'nun bu açığın kapanmasına ülkemiz lehine katkı sağlayacağını umuyoruz" diye konuştu. Ege İhracatçı Birliklerinde 2019 yılını 'Çin Yılı' ilan ettiklerini ifade eden Eskinazi, "Birliğimiz bünyesinde 'Çin Takımı' kurduk. Bu ekip, mesailerinin çoğunu Çin'e harcamakta. İhracatçılarımızı Çin pazarının sunduğu fırsatlardan haberdar etmek ve Çin e-ticaret platformlarıyla tanıştırmak amacıyla 'Hedef Pazar: Çin' seminerleri düzenledik. Kasım 2022'de üyelerimiz için bir Çin mini MBA Sertifika Programı düzenledik. İhracatçılarımızı Çinli ithalatçılar ile buluşturmak için alım heyetleri organize ettik" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ TİCARET ORTAĞI

Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi (National Convention and Exhibition Center) Başkanı Ning Feng de, "Çin'in dışa açılımının kapıları kapanmayacak, aksine daha da genişleyecektir. Çin, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağıdır ve Türkiye aynı zamanda Çin'in Basra Körfezi ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biridir" dedi. Feng, "Çin, özellikle süt ve kümes hayvancılığı sektörlerinde avantajlı Türk ürünlerinin Çin'e ihracatını aktif bir şekilde teşvik ederken, Türkiye'den tarım ürünleri alımını da genişletmektedir. Bu da ikili ticaretin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır" diye konuştu.