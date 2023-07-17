İzmir Adnan Menderes Havalimanı yılın ilk yarısında 5 milyona yakın kişiyi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılı 6 aylık uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanında, iniş-kalkış yapan uçak trafiği, yolcu sayısı ve yük (kargo+posta+bagaj) trafiğinde bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşındı. Ocak-haziran dönemi verileri incelendiğinde, geçen yılın ilk yarısında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 20 bin 991, dış hatlarda 10 bin 140 olmak üzere toplam 31 bin 131 olarak gerçekleşti. 2023 yılı ilk 6 ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise, iç hatlarda yüzde 4 artışla 21 bin 819, dış hatlarda yüzde 8 artışla 10 bin 996 olmak üzere toplamda yüzde 5 artış ile 32 bin 815'e yükseldi.

DIŞ HAT YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 19 ARTTI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi yolcu trafiğine bakıldığında, iç hat yolcu trafiği 2 milyon 952 bin 225, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 292 bin 248 olmak üzere toplamda 4 milyon 244 bin 473 kişi ağırladı. 2023 yılı aynı döneminde ise iç hat yolcu trafiği yüzde 7 artışla 3 milyon 171 bin 997, dış hat yolcu trafiği yüzde 19 artışla 1 milyon 538 bin 468 oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ilk 6 ayda toplamda yüzde 11 artışla 4 milyon 710 bin 465 yolcuyu misafir etti.

İLK 6 AYDA HAVADAN 61 BİN 303 TON YÜK TAŞINDI

Yük trafiği 2022 yılı ilk 6 ayda, iç hatlarda 34 bin 603 ton, dış hatlarda 23 bin 134 ton olmak üzere toplamda 57 bin 737 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı ilk 6 ay yük trafiği incelendiğinde, iç hatlarda yüzde 2 artışla 35 bin 427 ton, dış hatlarda yüzde 12 artışla 25 bin 876 ton olmak üzere toplamda yüzde 6 artışla 61 bin 303 ton oldu.