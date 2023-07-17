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Lavanta kokulu havlulara yurt dışından yoğun ilgi

SEBAHATTİN ALP
Lavanta kokulu havlulara yurt dışından yoğun ilgi
Denizli'deki geliştirilen, yüze ve ele sürüldüğünde lavanta kokusu yayan havlular, Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarında alıcı buluyor. Tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı Osman Nuri Kes, "Havlu liflerine, mikro kapsüllerle lavanta kokusu yerleştirdik" dedi. Kokunun 15 yıkamaya kadar kalıcı olduğunu belirten Kes, lavantanın gençleştirici ve rahatlatıcı etkisi dolayısıyla havluyu "Kleopatra havlusu" olarak tanıttıklarını aktardı. Gül ve orkide kokuları üzerine de çalıştıklarını kaydeden Kes, "Artık ev tekstilinde yeni şeyler yapmak lazım" diye konuştu.
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