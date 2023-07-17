Müzekart’a bu sene zam yok

Türkiye'nin eşsiz güzelliğe sahip ören yerlerini ve müzelerini sınırsız ziyaret etme imkanı sağlayan Müzekart'a bu sene zam yapılmadı. 60 liralık fiyatın bu sene de geçerli olması talimatı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ağustos'tan itibaren müze ve ören yerlerine sadece Müzekart ile giriş yapılabilecek. Müzekart, "Türkiye Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla temin edilebiliyor. Ayrıca yine 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bulunmayan yabancı turistler için de bilet fiyatları yeniden güncellenecek.

KİMLER ÜCRETSİZ GEZEBİLİR?

Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabilen kesimler ise şöyle: 18 yaş altı çocuklar, öğrencilere refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve refakatçileri, er ve erbaşlar, basın kartı sahipleri, ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, seyahat acentesi sahipleri, profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar, Erasmus kapsamındaki öğrenci grupları.