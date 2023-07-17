Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turuna ilişkin, "Önemli miktarlarda Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak. Ülkemizin ekonomisi büyüyecek. Bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş birliklerini güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye'ye yatırım anlamında önemli kazanımlar getirecektir. Birçok alanda iş birliği imkanımız var, Türkiye'ye dönük çok güzel bir yaklaşım ve siyasi idareler gördük. Teknik ekipler daha sonra Türkiye'ye gelerek muhattaplarla görüşmeler yaptılar. Bunun meyvelerini ileriki dönemlerde toplayacağız. Önemli miktarlarda Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak. Ülkemizin ekonomisi büyüyecek" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin etkili olduğunu ve bunun yansımaları olacağını belirten Yılmaz "OVP'de yeni hedefler koyacağız. OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek. Yeni Orta Vadeli Program'ı Eylül'de açıklayacağız" diye konuştu.

GIDA VE KİRA FİYATLARINDA FIRSATÇILIĞA SON VERİLECEK

Hem devlet ilgili kurumlarımız ve hem de millet olarak bu fırsatçılara 'fırsat' vermemeliyiz. Bununla ilgili adımlar atılmaya başladı. Tabii ki biz serbest piyasa ekonomisiyiz, ancak böyle olduğu zamanda bu 'keyifçilik' anlamına gelmesin. Piyasa aksaklığına meşru müdahaleler yapacağız, fahiş fiyatlarla vatandaşımızın karşısına çıkanlara Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere çalışmalar yapılıyor. Çok boyutlu bir şekilde mücadelemiz sürmeye devam edecek.