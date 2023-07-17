Zamlı emekli aylıkları bugün yatmaya başlıyor

Yaklaşık 15,9 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin yüzde 25 zamlı aylıkları bugün itibariyle yatmaya başlıyor. Bu zamdan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. En düşük emekli aylığı 7500 lira uygulanmaya devam edecek. İlave ödeme adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emekli aylıkları için enflasyona göre yüzde 17.55 belirlenen zam oranı yasayla yüzde 25'e tamamlanacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik artış sonrası 9 bin 877 lira olarak uygulanacak.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

SSK'lılar emekli aylığını ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular da 25-28'inde alıyor. SSK emeklileri zamlı aylıklarını bugün almaya başlıyor. Memur emeklileri Temmuz aylığını 1-5 Temmuz arasında aldı. Burada oluşan fark da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesaba yatacak. Zamla beraber SSK kök aylığı 6 bin 93 lira olan en düşük SSK (2008 öncesi) emeklisinin aylığı 7 bin 616 lira olacak. SSK emeklilerinden tahsis numarasının son karamı 9 olanlar bugün itibariyle, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde maaşlarını alabilecek.

YÜZDE 25'LİK ZAM KÖK AYLIKLARA YAPILDI

Yüzde 25'lik zam, emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında olanlar yıl sonuna kadar 7500 lira alacak. Köy aylığı 6 bin 500 lira olanlar Temmuz ayı itibariyle 8 bin 125 lira, kök aylığı 7 bin lira olan 8 bin 750 lira, 7 bin 500 lira olanlar 9 bin 375 lira aylık alacak.

DUL VE YETİM MAAŞI DA YÜKSELDİ

DUL ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira, yüzde 25 hissesi olan da 1875 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme alacak.