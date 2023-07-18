AK Parti’li Çankırı İzmir’e müjdelerle geldi

İZMİR' Ziraat Odası Başkanları AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı nezdinde Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Yumaklı Türkiye ekonomisinin tarım ve sanayide tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Modern tarım işletmeciliği esasları göz önüne alınarak tarımın verimini arttırmak için birçok konunun ele alındığını belirten Çankırı özellikle Ödemiş'te 'arazi toplulaştırma'nın yakın zamanda hayata geçeceğini söyledi. 2023 yılında kentin çeşitli ilçelerinde yapılacak yatırımları aktaran Çankırı "İzmir'de yine dev yatırımlara imza atıyoruz. Maliyeti 200 Milyon TL olan Bergama Musacalı Sulaması birinci kısım Ağustos ayında, Beydağ ilave su temini 2.kademesinin de Aralık ayında ihale edilmesi planlanlandı" ifadelerini kullandı.