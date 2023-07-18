İŞKUR Müdürü’nden kadın işçilere destek

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesi'nde domates-biber hasadına katılarak tarlada yevmiyeyle çalışan kadın işçilere moral ve destek verdi. İl Müdürü Terzi, Umurlu'da domates-biber hasadına katıldı. Sıcak havaya rağmen tarlada çalışan kadın işçilere emeğin en yüce değer olduğunu belirterek soğuk içecek ikram eden Terzi, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Çocukluğunda memleketi Kahramanmaraş'ta çobanlık yapan Müdür Terzi'ye içtenliği ve ikramı nedeniyle teşekkür eden kadın işçiler, domates-biber hasadı hakkında da bilgilendirmede bulundu. Sıcak havada çalışmanın ne denli zor olduğunu iyi bildiğini belirten Müdür Terzi, kadın işçilere dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulundu.