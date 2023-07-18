  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tarım sektöründen ihracat rekoru

Tarım sektöründen ihracat rekoru

Tarım sektöründen ihracat rekoru
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine, Türkiye'nin tarım sektörü, 16 milyar 627 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı. Ocak-Haziran 2023'te hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 510 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 697 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 559 milyon 881 bin dolarlık dış satım yaptı. Yılın ilk 6 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,4 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15,4 pay aldı. Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü, ilk yarıda ihracat rekoru kırdı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA