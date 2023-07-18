Tarım sektöründen ihracat rekoru

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine, Türkiye'nin tarım sektörü, 16 milyar 627 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı. Ocak-Haziran 2023'te hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 510 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 697 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 559 milyon 881 bin dolarlık dış satım yaptı. Yılın ilk 6 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,4 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15,4 pay aldı. Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü, ilk yarıda ihracat rekoru kırdı.