Yüksek teknolojili üretim için 4 öneri

ESİAD Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası'nın katkılarıyla düzenlenen "Sürdürülebilirlik Bağlamında Teknoloji ve İnovasyon II" başlıklı toplantı online olarak gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, inovasyon ve teknolojinin sadece sanayileşmenin konusu olmadığını, sürdürülebilir kalkınmanın da itici gücü haline geldiğini vurguladı.

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, inovasyon ve teknolojinin, sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü haline geldiğini vurguladı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları indeksinde Türkiye'nin 163 ülke arasında 71. sırada olduğunu belirten Zorlu, "Yüksek teknolojili sektörlere doğru hedeflenen düzeyde yapısal dönüşüm sağlanması için, sanayi üretiminin teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, dijital dönüşüme yönelik araştırma ve uygulamaların teşviki, lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve bilgi-iletişim teknoloji yatırımlarının önceliklendirilmesi şart" dedi.