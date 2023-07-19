Dünyanın en pahalı parfümünün ham maddesi Muğla’da yetişiyor

Buzul çağından günümüze uzanan, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan sığla yağı üretimi, Muğla'da 6 yıl aradan sonra yeniden başladı. Kilosu 5 bin liraya satılan bu yağ, dünyanın en pahalı parfümlerin önemli bir ham kullanılırken ülkemizde de mide ülseri başta olmak üzere güneş yanıkları tedavisinde kullanılıyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası İşletme Şefliği denetiminde üretimi başlayan sığla yağının 100 gramı 500 TL'den alıcı buluyor. Sığla yağının en büyük müşterisi kozmetik sanayinin dünyadaki en önemli merkezi Fransa. Fransa'da üretilen en pahalı parfümlerin önemli bir ham maddesi olan sığla yağı, ülkemizde mide ülseri başta olmak üzere güneş yanıklarının tedavisinde kullanılıyor.

TEK ÜRETİM MERKEZİ

2017 yılından bu yana üretimi yapılmayan sığla yağının üretimi için Köyceğiz ilçesindeki binlerce dönüm alanda yer alan sığla ağaçlarından yıllardır devam eden geleneksel yöntemlerle üretilen sığla yağının üretimi, uzman ekiplerce yapılıyor. Uzun ve zahmetli bir üretimi olan sığla yağının Türkiye'de tek üretim merkezi olan Köyceğiz'deki Orman Bölge Müdürlüğü tesisinde Beyobası Orman İşletme Şefi ve orman muhafaza memurlarının onay verdiği ağaçlardan üretim gerçekleştiriliyor.

YILDA 1 TON ÜRETİM

Türkiye'de sadece Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kavakarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen sığla yağı üretiminde bu yıl hedef 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi hedefleniyor. Sığla buhuru genellikle mevlid başta olmak üzere kırsal kesimlerde evlerin odalarında hoş koku vermesi için yağı çıkarılan ağaç kabuklarının yakılması ile elde ediliyor. Köyceğiz Beyobası Orman İşletme Şefi Tuğran Erik, "2023 yılı programımızda bulunan 1 sığla yağı, 3 ton sığla buhuru üretme çalışmaları işletmemiz bünyesinde Nisan ayında başladı. Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği öngörülen çalışmalarımız yüklenici tarafından Kavakarası bölgesi Eski Köyceğiz Mahallemizde işçiler tarafından yürütülüyor" diiye konuştu