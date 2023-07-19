Kuraklık zeytinyağı fiyatlarını uçurdu

KURAKLIK, zeytin üretimini vurdu. Bu durum zeytinyağı fiyatlarına yansıdı. Dünyada artan fiyatlar Türkiye'ye de sıçradı. Maliyetlerin yansıtılmasıyla fiyatlar yükselmeye başladı. Sektör uzmanlarına göre artış sürecek. Aşrı sıcaklar ve kuraklık, zeytin üretimini vurdu. Rekoltede yaşanan düşüş hızla zeytinyağı fiyatlarına yansıdı. Dünyada artan fiyatlar Türkiye'ye de sıçradı. Zeytinyağında sezon çiftçi için litre başına 70 TL ile başlar Temmuz ortasında 175 TL'ye geldi. Sektör uzmanlarına göre fiyatı artışlar ise sürecek.