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Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak.

Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28,5

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu.

Geçen ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

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