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Modifiye tutkunları Salihli’de buluştu

EMRE SAÇLI
Modifiye tutkunları Salihli’de buluştu
SALİHLİ'DE modifiye araç tutkunları, düzenlenen Salihli 5. Modifiye Festivali'nde bir araya geldi. Salihli Belediyesi ve Salihli Araç Severler Modifiye Derneği (SASMOD) işbirliğinde Durasıllı Mahallesi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen "Salihli 5. Modifiye Festivali", sıcak havaya rağmen yüzlerce modifiyeli araç tutkununu bir araya getirdi. 19 firmanın katılımıyla gerçekleşen festivalin sunuculuğunu Türkiye'nin modifiye alanındaki ünlü ismi Cüneyt Durkut yaptı. İstanbul, İzmir, Manisa, Antalya, Aydın, Kütahya ve Mersin ile çevre ilçelerden gelen yaklaşık 500 modifiyeli aracın sergilendiği festivalde desibel, güzellik, ticari güzellik yarışmaları, DJ performansı ve sponsor tanıtımları yapılarak, özel kaplamalı modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri, revize ses sistemleri gibi şovlarla meraklılarına tanıtıldı.
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