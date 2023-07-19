Togg, Manisa’da makam aracı oldu

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerli ve milli üretim olan Togg'u Büyükşehir Belediyesi filosuna kazandırdı. Belediye binasına Kula grisi Togg ile gelen Cengiz Ergün, Togg'un Türkiye'ye ve dünyaya yakışır bir araç olduğunu belirterek, üretiminde emeği geçen herkese teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni makam aracı oldu. Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesinin filosuna dahil edilen Togg ile makamına gelen Başkan Ergün, direksiyona geçti. Renklerini Manisa'nın Kula ilçesinden alan Togg ile belediyeye Ergün, aracın sürüş keyfi açısından oldukça güzel bir araç olduğunu ifade etti.