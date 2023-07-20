Bakanlıktan ‘5 yıldızlık’ hamle

Yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir tatil deneyimi sunmak için her alanda çalışmalarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülke genelindeki ücretsiz ve 5 yıldızlı halk plajı sayısını 35'e çıkarmak için kolları sıvadı.

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Bugüne kadar Akdeniz Bölgesi'nde 9, Ege Bölgesi'nde ise 5 ücretsiz halk plajını hizmete açan Bakanlık, Antalya'daki Küçük Çaltıcak Halk Plajı'nı da önümüzdeki günlerde kente kazandıracak. 2 bin 600 şezlong kapasitesiyle dikkat çeken halk plajının açılışıyla birlikte bölgedeki turizm hareketliliği seviye atlayacak. Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak'ta da ücretsiz halk plajları oluşturmak için proje çalışmalarına başlayan bakanlık, yurt genelindeki hedefini "35 ücretsiz ve 5 yıldızlı halk plajı" olarak belirledi.

Doğu dostu olan ve engelli vatandaşların da tüm ihtiyaçlarına cevap veren halk plajları, bisiklet yollarından bebek bakım ünitelerine kadar pek çok donatı ile ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor. Aromatik peyzaj düzenlemeleri ile de görsel şölen sunan plajlar, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.