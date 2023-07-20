KOSGEB’ten depremzede KOBİ’lere 450 milyon dolar

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, deprem bölgesindeki illerdeki KOBİ'lere verecekleri 450 milyon dolarlık destek ile depremin yaralarını sarmaya çalışacaklarını söyledi. Kurt, 6 Şubat'taki depremlerin ardından devletin yaraları sarmak için var gücüyle çalıştığını belirtti. KOBİ'lerin deprem bölgesindeki hayatın devam etmesinde önemli işlev gördüğünü ifade eden Kurt, "Bir taraftan şehirde istihdamın korunması bir taraftan da KOBİ'lerin yaptığı hizmet, perakende, sanayi sektöründe çok ciddi tamamlayıcı unsur. Büyük sanayilerin çalışması için de KOBİ'lere ihtiyaç var. Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için KOBİ'ler önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple KOBİ'lerin bölgede güçlü bir şekilde desteklemesi çok önemli" diye konuştu.

GERİ ÖDEME 2 YIL SONRA

KOSGEB olarak KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, depremin yaralarını sarabilmeleri için farklı destek programları başlattıklarını belirten Kurt, "Depremde en çok zarar gören Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ilçeleri dahil olmak üzere hasar görmemiş olsa bile gelir kayıpları olan işletmelere de vereceğiz. KOBİ'lerin ölçeğine ve hasar durumuna göre 120 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar geri ödemeli bir destek olacak. 2 yıl boyunca ödeme yapmayacaklar, 2 yıl sonra bize bir yıl içerisinde almış oldukları destekleri ödeyecekler. İnşallah çok kısa bir sürede bunu hayata geçireceğiz. Bu sayede bölgeye büyük bir kaynak girişi sağlamış olacağız" dedi.