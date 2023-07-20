Ticaret Bakanlığı etiketleri denetliyor

TÜRKİYE çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetimlere hız verdi. Ticaret Bakanlığı ekipleri, Mersin, Bursa ve Balıkesir'deki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Bakanlık, turizm ve ticarette hareketliliğin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetleri daha sıkı takip edebilmek için sahadaki personel sayısını da artırdı. Denetimlerde ekipler, marketlerde sebze, meyve, bakliyat, makarna, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Fahiş fiyat ve stokçuluğa 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar para cezası veriliyor.