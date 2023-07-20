Yerinde dönüşüm için 36 bin 825 başvuru

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, yerinde dönüşüm projesi için bölgede 22 noktada yapı dönüşüm ofisi açtıklarını, müracaatları da 17 Temmuz'da almaya başladıklarını söyledi. Özhaseki, 38-40 saat içinde 36 bin 825 kişinin projeye müracaat ettiğini söyleyerek, "Saatte 1000 kişi müracaat ediyor. Demek ki doğru yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde müracaatların ne kadar olacağını göreceğiz. Amacımız; bir an önce şehirlerin normale dönmesi, dışarıda kalan vatandaşlarımızın güvenilir konutlara kavuşması" dedi.