Kalyon PV’den yeni teknolojik atılım

Güneş enerjisini yaşamla buluşturma misyonu çerçevesinde yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV; dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, tamamen yerli ve millî kaynaklarla hayata geçirdiğini duyurdu. Kalyon PV'nin kalite süreçleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında; yepyeni bir güneş hücresi tasarımı ile elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesi sağlandı. Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, "Kuruluşumuzun üzerinden çok uzun bir süre geçmemiş olmasına rağmen gelişmekte olan teknolojileri üretim süreçlerimize dahil etmeyi başarabilmek; Kalyon PV'nin alanında dünyadaki önemli oyunculardan biri haline geldiğinin de en somut kanıtıdır. Bugüne kadar imza attığımız inovasyonlar ve bugün de geliştirdiğimiz TOPCON teknolojili güneş panellerimiz ile bu vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlemenin ve sektöre örnek teşkil etmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.