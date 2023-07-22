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KKM için yüzde 15 zorunlu karşılık

KKM için yüzde 15 zorunlu karşılık

Merkez Bankası, faiz toplantısı sonrası sinyali verilen, zorunlu karşılık adımını attı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

4 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

Ocak ayında, 3 aydan uzun süreli KKM'lerde zorunlu karşılıklar sıfırlanmıştı. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün tarihli kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak. Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

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