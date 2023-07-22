‘Tarihi yatırımlara imza atıldı’

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalar yaptı. "Finansal istikrarı pekiştirmeyi ve istikrarlı büyümeyi hedefliyoruz" diye Yılmaz, yeni ekonomi programının vatandaşların hayatına, üretime ve piyasalara olumlu yansıyacak yaklaşımla hazırlandığını söyledi. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Türkiye'nin ekonomik yapısını, iş dünyasıyla fikir birliği içinde güçlendirmek istediklerini söyledi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ilerlemek, ülkenin tüm üretim imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmek için gayret sarfettiklerini söyledi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

BU yılı geçen seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz,

fiyat istikrarıyla birlikte makrofinansal istikrarın da artarak devamı için çalışmayı sürdürdüklerini anlattı. Yılmaz şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldığını gördük. Yatırım ortamının iyileştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve yerli milli teknoloji yatırımlarına özellikle öncelik veriyoruz, vermeye devam edeceğiz."