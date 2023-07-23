GHO Uğursal Gayrimenkul ile Nazilli’de

TÜRK tipi gayrimenkul danışmanlığı modeliyle profesyonel çözümler sunan Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) Nazilli ofisi hizmete açıldı. Yıllardır ticaret ve gayrimenkul sektörlerinde hizmet verdiğini belirten GHO Uğursal Gayrimenkul'ün Kurucu Ortaklarından Mehmet Erdal Uğursal, bundan sonra GHO'nun kurumsal çatısı altında faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. GHO Uğursal Gayrimenkul'ün Kurucu Ortaklarından Egemen Uza da, Aydın ve Denizli arasında yer alan Nazilli'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ KONUMDA

GENİŞ bir tarım havzası bulunan Nazili'nin dışarıdan sürekli göç aldığını ifade eden Uza, "Nazilli konumu itibariyle önemli bir noktada. Yıllardır il olma konusundaki süreçte mutlu sona yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bu durum da bizi heyecanlandırıyor. Nazilli sürekli göç aldığı için konut talebi de artarak devam ediyor. Nazilli'de kurumsal bir gayrimenkul firmasına ihtiyaç vardı. GHO Uğursal Gayrimenkul olarak, konut satış kiralamaları ve arsa satışı konularında 5 kişilik bir ekiple hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır ise, "Nazilli ofisimizin hizmete açılması nedeniyle çok mutluyuz. Bizim için Ege'nin her noktası çok önemli. İnşaallah Nazilli'yi de kısa bir süre içinde il olarak göreceğiz. Nazilli'de kurduğumuz bu iş ortaklığıyla birlikte önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum. GHO, Ege ve yurt çapında istikrarlı ve emin adımlarla büyümeye devam ediyor" ifadesini kullandı.