Growmach sektörün öncülerini buluşturacak

Bu yıl 10 - 14 Ekim tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, güçlü markaları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek önemli organizasyon için hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Fuar Direktörü Engin Er, uluslararası tarım makineleri profesyonellerinin son teknolojileri ve yeni ürünleri inceleme fırsatını Growmach'te bulacaklarını söyledi.

İNOVASYON ÖDÜLLERİ

Bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri ve uluslararası özellik taşıyan Growmach'ın yeni ticari fırsatlar yaratmak için önemli bir platform olacağını vurgulayan Er, "Informa olarak Türkiye'de uluslararası bir fuara daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Hem Türk, hem de uluslararası tarım makinaları ve ekipmanları firmalarının Growmach'e yoğun ilgisi var ve alan satışları çok hızlı şekilde devam ediyor" diye konuştu. Growmach'te önem verdikleri etkinliklerin başında Growmach İnovasyon Ödülleri'nin geldiğini dile getiren Engin Er, İnovasyon Ödüllerinin tarım makineleri sektörü için önemli olduğunu vurguladı. Ankara'da tarımsal ilaçlama droneları üretimi gerçekleştiren Mana Havacılık'ın Pazarlama Uzmanı Şeyda Gül, Growmach fuarında katılımcı olarak yer alarak hem dronelarını ve hizmetlerini tanıtacaklarını, hem de yeni bağlantılar kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sektörel fuarlara önem verdiklerini dile getiren Gül, Growmach fuarında sertifikalı pilotlarla birlikte çiftçiler ve üretici firmalarla bir araya gelerek birebir iletişim kurma imkanı bulacaklarını kaydetti. Mana Havacılık hakkında bilgi veren Şeyda Gül şunları söyledi: "Firmamız 30 yıldan fazla havacılık tecrübesi olan bir kurucu ekibe ve 100'den fazla çalışana sahip. Tarımsal ilaçlama droneları üretiyor ve çiftçilere ilaçlama hizmetleri sunuyoruz. Hem üretim hem de hizmetlerimizde insan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyoruz."

TARIMSAL VERİMLİLİK

Tarımda yapay zeka ve otomasyon alanında hizmet veren İstanbul merkezli Move On firmasının Kurucusu Ömer Faruk Koç ise, üreticilere hem verimlilik hem de tasarruf konusunda avantajlar sağladıklarını söyledi. Koç, geliştirdikleri patentli yazılımlarla, traktörlere entegre edilen yapay zeka ve kamera sistemleriyle birlikte ürün hasadı, ilaçlama gübreleme ve çapalama gibi alanlarda tarımsal verimliliği üst düzeye taşıdıklarını belirtti. Koç, "Şu anda Marmara bölgesi ağırlıklı olmak üzere; Türkiye çapında hizmet veriyoruz. Tarımda yapay zeka ve traktörlerin otonomisi için çalışan dünyadaki 5 firma arasında yer alıyoruz. Tarımdaki verimsizliğin önüne geçerek sektöre ve çiftçilere faydalı olmak istiyoruz. Elleri klavyede ayakları toprakta olan bir firmayız. Yazılım ve Arge ekiplerimizin geliştirdiği farklı seviyelerdeki yapay zeka yazılımlarıyla birlikte sektördeki büyümemizi sürdürüyoruz" dedi.

ÇİFTÇİNİN İŞİ KOLAYLAŞIYOR

TRAKTÖRÜ belli bir rota üzerinde uzaktan kumanda edebilme imkanı sunan 'otomatik dümenleme' sistemi üreten AGV Technic'in Genel Müdürü Oğuzhan Arık da, sistem sayesinde ürünlerde verim artışı sağlayarak işletme maliyetlerini düşürdüklerini söyledi. Arık, "AGV Technic otomatik dümenleme sistemi; tarlanızda gerçekleştirdiğiniz işlemleri olumsuz hava koşullarından etkilenmeden konforlu bir şekilde tamamlamanızı sağlar. İşlemlerden yüzde 20 verim artışı elde edilebiliyor. Minimum hassasiyetle, kolay kurulum, çoklu çalışma modları, uzaktan bağlantı ve 7/24 teknik desteğimizle çiftçimizin yanındayız" dedi.