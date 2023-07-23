Hedefimiz, transit yolcu oranını tersine çevirmek

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye Tanıtım Etkinlikleri ve THY'nin 90'ıncı kuruluş yıldönümü sebebiyle Güney Kore'nin başkenti Seul ile Japonya'nın başkenti Tokyo'da basın mensupları ve önde gelen sektör temsilcileriyle bir araya geldi. AHMET Bolat, yüzde 80 civarında olan transit yolcu oranını tersine çevirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÜLKEMİZE GELECEK

BOLAT, yurt dışı uçuşlardaki transit yolcu oranını yüzde 20 - 25'lere düşürüp, geri kalanların ise ülkemize gelen yolculardan oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.