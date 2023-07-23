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Haberler Ekonomi Manisa’da bağları hastalık sardı

Manisa’da bağları hastalık sardı

Manisa’da bağları hastalık sardı
ANİ yağış nedeniyle zirai mücadeleye erken başlanamadığı için bağlarda görülen mildiyö hastalığı, Türkiye'nin üzüm merkezi Manisa'da üretim ve rekolteyi olumsuz etkileyecek. Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Manisa, asmalarda neme bağlı mantar hastalıklarıyla mücadelenin yapıldığı haziranda yoğun yağış aldı. Uzmanların "epidemi" olarak tanımladığı mildiyönün bölgede verim kaybına yol açacağı öngörülüyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, mildiyö hastalığının zirai don ve dolu zararı gibi bir afet olduğunu söyledi.
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