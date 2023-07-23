Tire OSB’nin sanayici amazonları

TİRE'NİN, 'Amazon' ruhlu sanayici kadınları engel tanımıyor. Değişik sektörlerde, yerli ve yabancı onlarca fabrikayı bünyesinde barındıran Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde, yüzde 35'lere ulaşan kadın istihdam oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten TOSBİ Başkan Yardımcısı Gülçin Güloğlu Uğuz, "Kadınlar üretsin, kendine, ekonomiye fayda sağlasın diye tüm gücümüzle hız kesmeden çalışıyoruz" dedi.

KADIN DAYANIŞMASI

Kısa süre önce kendi alanlarının lideri 13 şirket ortağı ve üst düzey yöneticisi iş kadınının bir araya geldiğini hatırlatan Uğuz, "TOSBİ'de yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Türkiye'nin gelişmesi için her alanda daha çok kadına ihtiyaç olduğunu bir gerçek. Tire bu anlamda Türkiye için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. OSB'de, kadın istihdamına büyük önem veriyoruz. Güç birliği içinde kadın istihdamını artırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. Kadın sanayicilerin, teknoloji kullanımındaki yetkinlikleri, inovasyon ve toplumsal fayda alanında önemli bir itici güç haline geldiğini kaydeden Uğuz, "Dünyada ve ülkemizde toplumlarda cinsiyet eşitliği sağlandığı zaman başarının da ardı ardına geldiğini görüyoruz" dedi.