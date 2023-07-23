  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı arttı

Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı arttı

Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı arttı
TÜRK bayraklı gemilerle taşınan dış ticarete konu yük miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarak 2 milyon 922 bin tona, konteyner miktarı da yüzde 15,2 artışla 90 bin 201 TEU'ya yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, haziranda dış ticaret taşımaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 33 milyon 722 bin 433 ton oldu. Bu yıl haziranda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu yükün yüzde 8,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Geçen ay Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı, 2 milyon 922 bin 48 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 arttı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA