Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı arttı

TÜRK bayraklı gemilerle taşınan dış ticarete konu yük miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarak 2 milyon 922 bin tona, konteyner miktarı da yüzde 15,2 artışla 90 bin 201 TEU'ya yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, haziranda dış ticaret taşımaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 33 milyon 722 bin 433 ton oldu. Bu yıl haziranda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu yükün yüzde 8,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Geçen ay Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı, 2 milyon 922 bin 48 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 arttı.