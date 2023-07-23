Yepyeni teknolojilerle verimliliğimizi güçlendiriyoruz

EGE Serbest Bölge'sinde deri ve teknik tekstil alanlarında 2 işletmeleriyle faaliyetlerini sürdüren SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, ihracatçı firmaların ülkeye döviz getirdiğini, yatırım yaptığını, hem beyaz hem de mavi yakalılara önemli istihdam olanağı sağladığını dile getirdi.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

GÖZAY, "Avrupa başta olmak üzere; tüm dünya genelinde bir resesyon var. Bu durum, taleplerin yüzde 25 civarında düşmesine neden oldu. Yıl içindeki hedeflerimizi ve planlarımızı aylık ve üçer aylık dönemlerde güncel koşullara göre revize ediyoruz. Şirket içinde gerekli noktalarda verimlilik ve tasarruf sağlayıcı önlemler aldık. 2023 yılı sonuna kadar temkinli, planlı ve programlı hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

MÜKEMMEL İŞ YERİ SERTİFİKASI

SF Trade olarak, yeni bir makine yatırımına da imza attıklarını kaydeden Genel Müdür Aylin Gözay, "Üretim sektöründe olduğumuz için yeni teknolojileri de yakından takip ediyor ve yeni makinelerle üretim hacmimizi ve verimliliğimizi güçlendiriyoruz. Yurtdışında yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Bunun için farklı ülkelerde yatırım için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kontrollü ve planlı bir şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Yıllardır, beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanların memnuniyetini üst düzeyde tutmak için bu yönde motivasyon artırıcı uygulamalara ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl, Great Place to Work tarafından çalışan deneyimi esas alınarak yapılan anket ve değerlendirme sonucunda Mükemmel İş Yeni Sertifikası'nı alarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını hatırlatan Gözay, "Mükemmel İşyeri sertifikası aslında son yıllarda gündemimizdeydi. Zaten bizim temel değerlerimizin en başında 'önce insan' yer alıyor. Ayrıca misyonumuzda da belirttiğimiz gibi 'paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak' bizim temel amacımız. Paydaşlardan SF'nin tüm çalışanlarıyla, yönetimiyle, tedarikçisiyle, müşterisiyle aynı seviyede mutlu olmasını kastediyoruz. Çünkü hepimiz hayatımızın çoğunu burada bu iş yerinde geçiriyoruz. Onun için herkesin huzurlu ve mutlu olarak çalışması bizler için çok değerli. Pandemiyle birlikte her şey değişti. Tüm dünya sürdürülebilirlik üzerine odaklandı. Bu kapsamda çalışan - iş gücü sürdürülebilirliğimiz hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu yıl da yüksek bir puanlamayla Mükemmel İşyeri sertifikasını yenilemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.