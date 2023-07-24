Bakan Kacır: Togg’u dünyaya yayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçladıklarını belirterek, "Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız" dedi. Kacır, Togg'u ilk Azerbaycan, daha sonra Özbekistan ve Türkmenistan'a götürdüklerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan devlet liderlerine teslim ettiklerini anlattı.