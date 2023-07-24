Düşmeyen maliyetler inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

İnşaat sektörü canlanması ve iyileştirilmesi işin inşaat malzemelerindeki fiyat artışının durdurulması gerektiğini ifade eden İş insanı Ceyhan Dağhan "inşaat sektörünün uzun süredir beklediği canlılığın sağlanması için acil eylemlerin yapılmasını ve sektörün yeniden hareketlenmesini talep etti. Aksi takdirde, konut fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ve maliyetlerin artmasıyla birlikte sektörün daha zor bir dönem geçirebileceğini belirtti.

CANLANMA BEKLENİYOR

İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyükleri Arasında yer alan Showroom fayans mağazası sahibi Ceyhan Dağhan, inşaat maliyetlerinin düşürülmesi ve konut fiyatlarındaki aşırı yükselişin durdurulması için hızlı adımlar atılmasını beklediğini belirtti. "İnşaat sektörünün canlanması ve inşaat maliyetlerinin düşmesi, sektördeki iş adamları ve müteahhitler için büyük bir öneme sahip" diyen Dağhan , "Seçim sonrasında beklenen düşüş yerine inşaat malzemelerindeki fiyatların artması, sektörün olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Bu durumun uzun vadeli projelerin gecikmesine, maliyetlerin artmasına ve konut fiyatlarının daha da yükselmesine yol açıyor" dedi.