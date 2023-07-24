‘Gümrük kapılarımız ihracat için önemli’

Ticaret bakanı Ömer Bolat, İpsala'daki TIR Parkı açılışının ardından modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışına katıldı. Gümrük sahasında gerçekleştirilen açılışa Bakan Bolat'ın yanı sıra Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Efstathios Konstantinidis, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgedeki oda ve borsa başkanların katıldı.

İHRACAT 20 YILDA 7 KAT ARTTI

Açılışta konuşan Bakan Bolat, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde yap-işlet-devret modeliyle modernize edilen 13'üncü gümrük kapısı olduğunu kaydetti. Bolat, "Bu kapılar inşallah dostluk ve ticaret köprüsü olarak ülkelerimiz arasındaki politik, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Bu çerçevede dünyanın en önemli kavşak noktalarından birisi olan ve Avrasya coğrafyasının merkezinde bir ülke olarak doğu-batı eksenindeki en önemli geçiş noktasını oluşturan ülkemizin ulaştırma, lojistik ve taşımacılık alanında önemli bir üs olarak ilerlemesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu çerçevede yatırım ve üretim artarken ticaretin artması için kara, hava, deniz ve demiryollarının geliştirilmesi ve modernleştirilmesine büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda ihracatımızı son 20 yılda 7 kat arttırırken dış ticaretimiz, toplam milli gelirimizin yüzde 66'sını oluşturmuşken, kara yollarında, deniz, hava ve demir yollarında da çok önemli atılımlar yapıldı" dedi.