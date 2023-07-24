  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Izmir’de KPSS heyecanı

Izmir’de KPSS heyecanı

Izmir’de KPSS heyecanı
İzmir'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' aşaması saat 10.15'te başladı. İzmir'deki sınav noktalarından biri de Konak'taki Atatürk Lisesi oldu. Sabah erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar ve yakınları, sınav heyecanı yaşadı. Aylar süren çalışmaların karşılığını almak için okula gelen adaylar, kimlik ve sınava giriş belgeleri ile salonlara alındı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Sınavda 2'nci oturum olan Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA