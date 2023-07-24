İzmirli turizmcilerin Michelin heyecanı

MİCHELİN Rehberi'nin Türkiye haritasına İzmir'in eklenecek olması, kentteki turizm ve yemek sektörü temsilcilerini sevindirdi. Michelin ekibinin, İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleştirilecek restoran seçimlerinin 9 Kasım'daki özel bir törenle duyurulacağına yönelik açıklaması, gastronomi turizmi alanında heyecan yarattı. Ege Gastronomi Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Serdar Çelenk, Michelin Rehberi Türkiye haritasına İstanbul'dan sonra İzmir ile Bodrum'un da alınması ve ülkedeki kentlerin gastro şehir olarak öne çıkmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Michelin'in bir restoranı tavsiye etmesiyle bölgenin turizm açısından avantaj kazandığına dikkati çeken Çelenk, "İzmir 8 bin 500 yıllık kültüre ve birikime sahip. Dolayısıyla gastronomi alanında da birikimi var. Balkan, Ege, Levanten ve Yahudi mutfakları gibi 4-5 çok köklü mutfak geleneğine sahip. Köklü yeme içme kültürünün tanıtılması ve İzmir'in Michelin listesine girmesi çok önemli" dedi. Michelin Rehberi'nin en önemli kriterinin "lüks görünüm" değil "tabaktaki lezzet" olduğunu vurgulayan Çelenk, bu lezzete İzmir'in bazı zet" esnaf lokantalarında ulaşılabildiğini belirtti.