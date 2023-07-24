Ögrenci memnuniyetinde Türkıye birincisi İYTE

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan araştırmalarda hep A+ üniversite olmayı başaran İYTE, 2023 yılı sıralamasında birinciliği elde etti. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise Rektör Performansı Değerlendirme sonuçlarına göre altın madalya almaya hak kazandı. Yakın dönemde İYTE'nin ulusal ve küresel başarılarına yenisini eklediğini vurgulayan Rektör Baran "İYTE olarak yine ülkemizin en prestijli sıralamalarından birinde birinci olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin küresel rekabette marka değerini yükseltmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan İzmir Ekonomi Üniversitesi, (ÜNİAR) tarafından Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerine yönelik memnuniyet sıralamasında 6'ncı oldu. Yaşar Üniversitesi ise Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda (TÜMA) 'Vakıf Üniversiteleri Arasındaki Genel Memnuniyet Sıralaması'nda ilk 10'da yer aldı.