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Borsa tüm zamanların zirvesinde

Borsa tüm zamanların zirvesinde

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında 6.803,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,61 puan ve yüzde 1,68 değer kazancıyla 6.800,40 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 6,75 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. Analistler ise, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirtti.

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